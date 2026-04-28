МВД предупредило о мошенничестве с использованием рекламы в мобильных играх

Мошенники стали использовать мобильные игры для размещения рекламы, позволяющей обманывать россиян. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В качестве примера ведомство привело случай с жительницей Биробиджана, которая во время игры на смартфоне увидела всплывающее окно. Реклама обещала легкий заработок «в рамках госпрограммы». Женщина ввела свои данные, и ей под видом консультанта позвонил мошенник. Жертву убедили внести деньги через банкомат, а также уговорили ее потратить средства подруги и родственницы для оплаты несуществующего налога. Ущерб превысил 4 млн руб., также был взломан ее аккаунт на «Госуслугах».

В МВД уточнили, что в рекламе могут использовать «любые актуальные предлоги» — заработок, инвестиции, услуги, компенсации, соцподдержка. Мошенники будут просить перейти по ссылке и ввести личные данные, передает ТАСС.

Телефонные мошенники по-прежнему остаются одним из главных видов киберпреступности в России. Правоохранители говорят о меняющемся тренде: число атак все еще велико, но ущерб, нанесенный гражданам, начинает снижаться. По оценке Генпрокуратуры, в 2025 году в стране зарегистрировано свыше 675 тыс. преступлений в сфере информационных технологий и почти каждое третье преступление сегодня связано с цифровой средой.

