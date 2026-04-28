Гендиректор «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует переизбираться в заксобрание

Действующий депутат Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов примет участие в праймериз «Единой России».

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, он подал заявление на участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательный округу №21 для последующего выдвижения кандидатом в депутаты краевого парламента.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.