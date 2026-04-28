На Ставрополье с начала года клещи покусали почти 500 человек

В прессслужбе управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю сообщили, что с начала года за медицинской помощью изза укусов клещей обратились 498 человек, из них 126 человек — только за последнюю неделю.

Региональные службы фиксируют устойчивый рост числа обращений, что подтверждает, что сезон активности иксодовых клещей стабильно набирает ход уже в марте–апреле.

Рост числа инцидентов связывают с оттепелями весной, когда среднесуточные температуры уже держатся в двузначном диапазоне. В таких условиях клещи активизируются раньше обычного, выходя на людей и животных уже в марте. В отдельных районах края первые обращения к медикам после укусов клеща фиксируют уже в январе–феврале, что связано с малоснежной и особенно теплой зимой в восточных населенных пунктах.

В текущий эпидемический период в крае официально зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом, который зафиксировали в Ессентуках. В предшествующие недели количество пострадавших от укусов клещей в неделю составляло за 90–110 человек, а общее число обращений к концу первой половины апреля превысило 250 человек. В 2025 году на пике сезона в регионе только за одну неделю медицинскую помощь по поводу укусов клещей получали более 290 человек, а за сезон в крае фиксировали десятки случаев клещевого боррелиоза и единичные случаи Крымской геморрагической лихорадки.

Власти и профильные службы края наращивают профилактические меры. В 2026 году акарицидные обработки уже провели на площади 275,2 тыс. квадратных метров, что составляет более 27 гектаров. Обработке подвергают пастбища, территорию школ, скверы, парки и другие общественные места, где велика вероятность контакта людей с природной средой. В частности, в Ставрополе Комсомольский пруд и прилегающие зоны планируют шесть раз обработать от клещей с апреля по сентябрь на площади около 55 тыс. кв. м, что рассчитано на пик туристического и рекреационного потока. В весенний и раннелетний период краевая ветеринарная служба также обрабатывает крупный и мелкий рогатый скот: за несколько недель в 2026 году обработаны десятки тысяч голов животных, а хозяйствующим субъектам выдали сотни предписаний о проведении профилактических мероприятий, что влияет на затраты агробизнеса и бюджет сельских поселений.

Станислав Маслаков