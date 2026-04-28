В Петербурге ускорилось строительство метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил об ускорении темпов строительства метрополитена. В настоящее время под землей работают пять проходческих щитов, к сентябрю планируется запустить шестой. Численность строителей увеличена до 6,5 тыс. человек. Ведется проектирование линий до аэропорта Пулково и «Экспофорума».

Строительство первого участка метро до Пулково потребует около 40 млрд рублей

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Строительство первого участка метро до Пулково потребует около 40 млрд рублей

По словам губернатора, два новых проходческих щита заказаны на петербургском Обуховском заводе. Губернатор Беглов напомнил, что после банкротства старого «Метростроя» городу пришлось создавать собственную компанию и сохранять специалистов. Сейчас штат метростроителей достиг почти 6,5 тыс. человек. В числе приоритетных проектов — продление линии до аэропорта Пулково и конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

По оценкам Смольного, строительство первого участка метро до Пулково потребует около 40 млрд рублей и займет примерно три года. Работы планируется начать после завершения строительства станций «Горный институт» и «Театральная».

Кирилл Конторщиков