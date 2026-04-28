В Петербурге ускорилось строительство метро
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил об ускорении темпов строительства метрополитена. В настоящее время под землей работают пять проходческих щитов, к сентябрю планируется запустить шестой. Численность строителей увеличена до 6,5 тыс. человек. Ведется проектирование линий до аэропорта Пулково и «Экспофорума».
Строительство первого участка метро до Пулково потребует около 40 млрд рублей
Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ
По словам губернатора, два новых проходческих щита заказаны на петербургском Обуховском заводе. Губернатор Беглов напомнил, что после банкротства старого «Метростроя» городу пришлось создавать собственную компанию и сохранять специалистов. Сейчас штат метростроителей достиг почти 6,5 тыс. человек. В числе приоритетных проектов — продление линии до аэропорта Пулково и конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».
По оценкам Смольного, строительство первого участка метро до Пулково потребует около 40 млрд рублей и займет примерно три года. Работы планируется начать после завершения строительства станций «Горный институт» и «Театральная».