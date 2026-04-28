Пострадавшим от паводка в Дагестане выплатили 345 млн рублей

Власти Дагестана по состоянию на 27 апреля перечислили пострадавшим от масштабных паводков 345 млн руб., выплаты произведены по более чем 8,1 тыс. заявлениям, следует из сообщения прессслужбы правительства республики.

Паводок в республике спровоцировала серия продолжительных сильных дождей, которые обрушились на Дагестан в конце марта 2026 года и привели к обмелению и разливу рек, подтоплению улиц, жилых домов и придомовых территорий в ряде городов и муниципалитетов. Власти региона ввели режим ЧС, а МЧС присвоило ситуации в Дагестане статус чрезвычайной ситуации федерального характера, что дало основание для привлечения дополнительных ресурсов и ускоренного решения вопросов компенсаций.

Для выплат пострадавшим правительство Дагестана выделило из резервного фонда 100 млн руб., которые стали первым этапом финансовой поддержки. Позже, по мере обработки заявлений и решения вопросов оценки ущерба, объем фактически перечисленных средств достиг 345 млн руб. Средства распределяются по нескольким категориям: единовременная материальная помощь каждому пострадавшему установлена в размере 15 675 руб., выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости составляют 78 735 рублей, при полной утрате имущества размер компенсации доходит до 156 750 рублей. Дополнительно предусмотрены выплаты при легком вреде здоровью (313 500 руб.), среднем или тяжелом (627 тыс. руб.) и в случае гибели человека семье положено 1,56 млн руб.

Как отмечает прессслужба правительства, из 8,1 тыс. заявок, по которым уже произведены выплаты, около 5,6 тыс. приходятся на единовременные выплаты на сумму 88 млн руб., а 2,5 тыс. — на компенсации за полную или частичную утрату имущества на 256 млн руб. Таким образом, значительная часть средств направлена именно на восстановление жилья и имущества, потерянного в результате затопления. Власти также подчеркивают, что к 27 апреля рассмотрены заявления от 8,1 тыс. семейств, то есть помощь уже фактически дошла до десятков тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в республике зарегистрировано более 233,9 тыс. заявлений на социальные выплаты от пострадавших от паводка. Это означает, что к текущему моменту рассмотрены и удовлетворены лишь небольшая часть обращений, тогда как значительный объем работ по оценке ущерба и принятию решений остается в работе муниципальных и региональных органов. Власти прогнозируют, что процесс выплат продлится еще несколько месяцев, в зависимости от темпов обработки документов и подтверждения фактов ущерба на местах.

Станислав Маслаков