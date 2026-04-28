Прикамского предпринимателя обязали вернуть в бюджет Лысьвы более 2 млн рублей по иску прокуратуры

Решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворены исковые требования заместителя прокурора края о признании недействительной (ничтожной) сделкой шести муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог в Лысьвенском округе.

Как пояснили в лысьвенской городской прокуратуре, управление инфраструктуры администрации Лысьвы с апреля по сентябрь 2022 года заключало с предпринимателем прямые договоры на месяц как с единственным поставщиком. Силовики увидели в процедуре искусственное дробление контракта, который изначально можно было заключить на полгода. Предприниматель без законных оснований получил преимущество на заключение указанных контрактов без проведения конкурентных процедур.

По данным прокуратуры Пермского края, судом удовлетворены исковые требования о взыскании денежных средств, полученных по указанным контрактам. Их общая сумма превышает 2 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Всего с бизнесмена взыскано свыше 2,7 млн руб. Как следует из информации с сайта арбитражного суда, ответчиком по иску проходил ИП Алексан Григорян.