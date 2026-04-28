Пентагон планирует передать строительство кораблей на аутсорсинг Корее и Японии

В военном министерстве США рассматривается идея передачи проектирования и строительства военных кораблей с технико-экономическим обоснованием проекта в $1,85 млрд на аутсорсинг Южной Корее и Японии. Об этом во вторник пишет гонконгское издание South China Morning Post.

Причиной в американских СМИ называют разочарование администрацией президента США Дональда Трампа хроническими задержками, нехваткой рабочей силы и перерасходом средств в промышленной базе Америки. Инициатива направлена и на преодоление разрыва в судостроительных мощностях с Китаем, который производит от шести до 10 эсминцев в год, что в четыре—шесть раз превышает показатели Штатов, отмечает газета.

Также в бюджет Пентагона на 2027 год включено исследование возможности принятия на вооружение или совместного производства современных корпусов, таких как у японских фрегатов класса Mogami.

По федеральному закону суда ВМФ должны строиться в США в интересах национальной безопасности и для создания рабочих мест. Иностранное участие потребует разрешения президента, и, как ожидается, столкнется с жестким оппонированием американских судостроителей, профсоюзов и членов Конгресса, представляющих судостроительные штаты.

Предложения по смягчению этих опасений включают предоставление восточноазиатским оборонным подрядчикам возможности приобретать и модернизировать неэффективные американские верфи, а также импорт передовых методов автоматизации и управления для модернизации производства США. Южнокорейская Hanwha уже купила верфь Philly в Филадельфии, напоминает издание.

Эрнест Филипповский