«Металлург» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Южноуральцы сравняли счет в серии — 1:1.

Матч прошел 27 апреля в Магнитогорске. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В составе «Металлурга» шайбами отличились Роман Канцеров, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко и Никита Михайлис. «Ак Барсу» очки принесли Артем Галимов и Александр Хмелевски.

Следующий матч между командами пройдет 29 апреля в Казани.

Ольга Воробьева