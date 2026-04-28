Председатель пермской гордумы награжден гербом Пермского края второй степени

Спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин награжден гербом Пермского края второй степени за двадцатилетний вклад в политическую деятельность региона. Сегодня на заседании Пермской гордумы награду господину Малютину вручил руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Малютин впервые стал депутатом гордумы в 2006 году. Является членом президиума регионального отделения «Единой России». С ноября 2016 года — первый заместитель председателя Пермской городской думы, с ноября 2020 года — временно исполняющий полномочия председателя думы, с 5 октября 2021 года — председатель Пермской городской думы. Входит в состав комитета по бюджету и налогам.

Памятный знак «Герб Пермского края» — высшая награда губернатора Пермского края. Это знак особого отличия, который вручается за особые заслуги в области экономики, науки, охраны здоровья и жизни, образования, воспитания, искусства, культуры и спорта, защиты прав и свобод граждан, благотворительной деятельности, государственной гражданской службы Пермского края, муниципальной службы в Пермском крае, а также за иные заслуги перед Пермским краем и его населением.