Минпросвещения установило даты летних каникул для школьников в 2026 году

Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря», — рассказал министр Сергей Кравцов. Он отметил, что во время каникул дети смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, играх и мастер-классах.

В апреле министерство не поддержало инициативу об увеличении учебного года, отметив, что система детского отдыха уже включает традиционные лагеря, а также пришкольные форматы с дневным пребыванием. По данным ведомства, в 2025 году летней оздоровительной кампанией было охвачено более 6 млн детей. По всей стране действовали свыше 40 тыс. лагерей, из них около 32,2 тыс. — с дневным пребыванием.