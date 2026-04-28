Ликвидаторы ЧП с поездом Москва — Челябинск получили награды

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на торжественной церемонии наградил спасателей, полицейских, работников железной дороги и волонтеров за спасение пострадавших при сходе вагонов поезда №302 Москва — Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почетные грамоты, благодарственные письма и именные подарки получили более 70 сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС, министерств транспорта, здравоохранения, спорта Ульяновской области.

«Выражаю глубокую, искреннюю признательность всем участникам ликвидации последствий аварии: сотрудникам экстренных и медицинских служб, правоохранительных органов, работникам железной дороги, а также добровольным помощникам, которые проявили мужество. Ульяновская область гордится и благодарит своих героев за профессионализм и отвагу», — сказал глава региона.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, утром 3 апреля в Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов двухэтажного пассажирского поезда №302 Москва — Челябинск. В нем находились 157 жителей Челябинской области, включая 65 детей. Всего за медицинской помощью обратились 84 человека (в том числе 35 детей).

Виталина Ярховска