Бывший главный архитектор Отрадного оштрафован за взятку

В Самарской области вынесен приговор бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства — главному архитектору Отрадного. Чиновник признан виновным в получении взятки в виде услуг по благоустройству (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Экс-чиновник приговорен к штрафу в доход государства в размере 1 млн 30 тыс. рублей. Также ему запрещено занимать определенные должности в течение трех с половиной лет.

По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый получил от представителя некоммерческой стройфирмы взятку в виде оказания услуг по благоустройству участка, прилегающего к дому его родственницы. Взамен бывший главный архитектор города незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в Отрадном. Кроме того, в разрешительной документации фигурант указал заведомо ложные сведения о готовности объекта.

