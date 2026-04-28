Убыток Ашинского метзавода составил 1,4 млрд рублей в 2025 году

Чистый убыток ПАО «Ашинский металлургический завод» по МСФО за 2025 год составил 1,4 млрд руб. против прибыли 4,8 млрд руб. в 2024-м. Информация опубликована в отчетности организации.

Выручка снизилась на 43,2%, составив 27,2 млрд руб. Большую часть доходов принесли продажи толстолистового горячекатаного проката — 18,8 млрд руб. (снижение к 2024 году в 1,5 раза). Доход от реализации тонколистового холоднокатаного проката составил почти 3,9 млрд руб. (-13%), холоднокатаной ленты — 1,2 млрд руб. (-9,3%), магнитопроводов — 418,6 млн руб. (- 21,7%), товаров народного потребления — 615,6 млн руб. (-11,7%). Чистые финансовые расходы составили практически 529 млн руб. против чистых финансовых доходов на 2,3 млрд руб. в 2024 году.

По данным на 31 декабря 2025 года, 75,4% акций предприятия принадлежат АО «Урал-ВК», 21,9% находятся на казначейском счете эмитента.

Виталина Ярховска