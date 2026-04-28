Директор гражданского дивизиона «Мотовилихинских заводов» утвержден в должности

Временно исполняющий обязанности директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ) Алексей Пономарев утвержден в должности. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась вчера, 27 апреля. Сведения об этом содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В марте господин Пономарев был назначен временным директором МГМ, сменив на этом посту директора Юрия Кокина, который возглавлял предприятие с 2024 года. Господин Кокин остался в МГМ в качестве исполнительного директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «МГМ» принадлежит АО «Мотовилихинские заводы». Компания выпускает металлургическую продукцию, нефтепромысловое и буровое оборудование.