Экс-глава департамента Перми возглавил министерство в Тверской области

Бывший пермский чиновник Михаил Берников возглавил министерство строительства Тверской области в статусе исполняющего обязанности министра. Соответствующая информация появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В подчинении у господина Берникова — два заместителя.

Михаил Берников был депутатом, а потом председателем Орловского городского Совета народных депутатов, с 2012 по 2015 год являлся главой администрации города Орел. Затем господин Берников возглавил контрольный департамент администрации губернатора Пермского края, в 2017 году был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Прикамья. В мае 2018-го возглавил департамент имущественных отношений администрации Перми, в мае 2022 года покинул эту должность.

В последние годы Михаил Берников работал заместителем руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «Роскапстрой».