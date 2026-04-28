«Парма» уступила в первом матче плей-офф

«Бетсити Парма» в Краснодаре в матче 1/4 плей-офф Единой лиги ВТБ проиграла местному «Локомотиву-Кубань». Итог поединка — 93:80 (28:12, 19:21, 21:27, 25:20) в пользу хозяев паркета. Фактор ошибок стал ключевым в этом матче. «Локо» допустил всего 10 потерь, тогда как пермяки — 19.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал 26-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. Он набрал 20 очков, сделал четыре подбора, а также отдал шесть передач.

«Локомотив» вышел вперед в серии — 1:0. Следующий матч команд состоится 29 апреля. «Парма» в шестой раз участвует в плей-офф Единой лиги ВТБ. В предыдущих розыгрышах пермяки не одержали ни одной победы, потерпев 14 поражений в матчах плей-офф.

