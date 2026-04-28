В Ставрополе определились с подрядчиком капремонта 17 домов за 158,3 млн рублей

Ставропольский краевой фонд капитального ремонта определил подрядчика для обновления 17 многоквартирных домов в Ставрополе. Строительная компания «Промарт СК» выиграла электронный аукцион и получила контракт на сумму свыше 158,3 млн руб., сообщила пресс-служба фонда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы охватят 23 конструктивных элемента: 12 крыш и 11 внутридомовых инженерных систем электроснабжения и водоснабжения.

Гендиректор фонда Павел Корниенко подчеркивает стратегический подход к ремонту. Компания не просто устраняет аварии, а восстанавливает полную эксплуатационную устойчивость зданий. Это инвестиция в безопасность жителей и облик города, который влияет на туристов и инвесторов.

Большинство домов построили в 1960–1980-х годах во времена массового жилищного строительства. Тогда приоритет стоял на скорости возведения, а не на долговечности. Здания проектировали под меньшее потребление воды и электроэнергии, а также под короткий срок службы. Сегодня кровли теряют герметичность, фасады — защитные свойства, трубы и кабели — надежность. Ресурс, заложенный десятилетия назад, исчерпан полностью. Жители сталкиваются с протечками, сбоями в подаче ресурсов и риском обрушения конструкций.

Ставрополь как столица края формирует первое впечатление о регионе. Обветшалый жилой фонд отпугивает бизнес, сигнализируя о нестабильности. Инвесторы и туристы ориентируются на ухоженную городскую среду, включая жилые кварталы рядом с центральными площадями и парками.

Компания «Промарт СК» (ИНН 2634110053) входит в реестр членов СРО «Ассоциация экологического строительства» в Пятигорске. Она имеет допуск к работам и опыт в региональных проектах. Аналогичные контракты в Ставрополе недавно заключили с другими фирмами: «СТОП ВОДЕ» отремонтирует 13 домов за 108,2 млн руб. (10 крыш, 1 фасад, 5 систем), «Южная строительная компания» — 9 домов за 149,6 млн руб.

Фонд активно реализует программу капремонта в крае. В апреле 2026 года завершили работы в четырех МКД в Новопавловске, Александровском, Зеленокумске и Арзгире на 17,1 млн руб., обновив системы электроснабжения в доме 1970-х годов постройки. В Ставрополе также выбрали подрядчика для 10 домов за 113,6 млн руб. и планируют замену лифтов в 17 многоэтажках.

Станислав Маслаков