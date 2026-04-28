Трех магнитогорцев осудят за сбыт немаркированных сигарет

Следователи УМВД России по Магнитогорску завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей — горожанок 52 и 54 лет и 48-летнего горожанина. Их обвиняют в приобретении и хранении с целью сбыта немаркированных сигарет на 3 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Во время операции полицейские установили группу, действующую по предварительному сговору. Они незаконно приобретали, хранили и перевозили для продажи табачную продукцию без акциза. Было изъято более 27 тыс. пачек сигарет на 3 млн руб.

Виталина Ярховска