В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель

Атаке дронов-камикадзе подвергся поселок Косицы. В результате удара по движущемуся автомобилю ранен мирный житель, сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз.

Инцидент произошел в Севском районе. Мужчине была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Его машина получила повреждения, уточнил губернатор в Telegram.

Брянская область граничит с Украиной, в регионе действуют режим КТО и режим ЧС. В предыдущий раз регион подвергся атаке вчера: над его территорией сбили три дрона, никто не пострадал.