Экс-сотрудников банка «Снежинский» будут судить за злоупотребление полномочиями

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова и начальника отдела ипотечного кредитования банка Алексея Копейкина. Их обвиняют по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021-2024 годах сотрудники банка получили от индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере ипотечного кредитования, свыше 22 млн руб. Взамен сообщники помогали быстрому одобрению заявок на выдачу ипотечных кредитов с господдержкой для многодетных семей. При этом в некоторых случаях банку предоставлялись ложные сведения о стоимости приобретаемой недвижимости — по указанию Федора Богданчикова и Алексея Копейкина они не проверялись.

Наложен арест на имущество и счета обвиняемых на сумму свыше 6 млн руб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, начальника отдела задержали в мае прошлого года, председателя правления банка — в июле.

Виталина Ярховска