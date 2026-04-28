Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Т Плюс» проверит теплосети трёх районов Перми на максимальную температуру

28 апреля энергетики «Т Плюс» проведут испытания тепловых сетей Перми на максимальную температуру в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6. Испытания пройдут на трубопроводах в Свердловском, Ленинском и Мотовилихинском районах Перми.

В ночь с 27 на 28 апреля на ТЭЦ-6 будет происходить плановый подъём температуры до 100 градусов. 28 апреля, в день проведения испытаний, социальные объекты — детские сады, школы, больницы и другие — должны отключиться от системы теплоснабжения. После этого температура горячей воды в трубах будет постепенно увеличиваться до 125 градусов. Такой нагрев будет держаться ориентировочно с 10:00 до 13:00. По плану испытаний до 16:00 произойдёт снижение температуры до значений согласно диспетчерского графика. С 16:00 до 20:00 подача тепла будет выведена на нормативный режим.

Графики и адреса проведения испытаний направлены в районные администрации и организации, управляющие жилым фондом.

Просим жителей быть предельно осторожными вблизи трубопроводов, центральных тепловых пунктов и не приближаться к местам парения, а автолюбителей – не проезжать через парящие лужи и не парковать транспорт вблизи надземных тепловых сетей и на крышках люков тепловых камер. Также соблюдайте осторожность вблизи радиаторов батарей в дни проведения испытаний и следите за детьми.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.

Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 53 электростанции, 504 котельные и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,2 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

