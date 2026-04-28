«Т Плюс» проверит теплосети трёх районов Перми на максимальную температуру

28 апреля энергетики «Т Плюс» проведут испытания тепловых сетей Перми на максимальную температуру в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6. Испытания пройдут на трубопроводах в Свердловском, Ленинском и Мотовилихинском районах Перми.

В ночь с 27 на 28 апреля на ТЭЦ-6 будет происходить плановый подъём температуры до 100 градусов. 28 апреля, в день проведения испытаний, социальные объекты — детские сады, школы, больницы и другие — должны отключиться от системы теплоснабжения. После этого температура горячей воды в трубах будет постепенно увеличиваться до 125 градусов. Такой нагрев будет держаться ориентировочно с 10:00 до 13:00. По плану испытаний до 16:00 произойдёт снижение температуры до значений согласно диспетчерского графика. С 16:00 до 20:00 подача тепла будет выведена на нормативный режим.

Графики и адреса проведения испытаний направлены в районные администрации и организации, управляющие жилым фондом.

Просим жителей быть предельно осторожными вблизи трубопроводов, центральных тепловых пунктов и не приближаться к местам парения, а автолюбителей – не проезжать через парящие лужи и не парковать транспорт вблизи надземных тепловых сетей и на крышках люков тепловых камер. Также соблюдайте осторожность вблизи радиаторов батарей в дни проведения испытаний и следите за детьми.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 53 электростанции, 504 котельные и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,2 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

