Военного комиссара осудили в Приангарье на 7 лет за взятки от призывников

Суд вынес приговор в отношении бывшего военного комиссара города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области. Его признали виновным в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Подсудимому назначили семь лет колонии строгого режима и штраф 4 млн руб., сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с 2022-го по 2024 год военный комиссар получил взятки за изготовление для семи призывников медицинских документов, в которые были внесены ложные сведения. Таким образом, они получили военные билеты с недостоверным сложным заболеванием.

При этом, установили правоохранители, призывники медицинское освидетельствование в военном комиссариате и обследование в медучреждении не проходили. Общая сумма подношений превысила 1,2 млн руб., подсчитали следователи. В рамках обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 64 млн руб.

В отношении взяткодателей уголовные дела выделены в отдельное производство и прекращены.

