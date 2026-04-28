Газовики взыскали с «Соликамскбумпрома» более 375 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» к АО «Соликамскбумпром» и ООО «Соликамская ТЭЦ» о взыскании свыше 375,6 млн руб. Резолютивная часть решения опубликована на сайте «Электронное правосудие». Согласно решению, сумма долга должна быть взыскана с двух ответчиков солидарно. Также, судя по данным сайта суда, сейчас в первой инстанции рассматривается еще три иска газовиков к соликамскому комбинату на общую сумму свыше 356 млн руб.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре позапрошлого года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас основная часть акций предприятия принадлежат его наследникам и топ-менеджменту. Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года АО «Соликамскбумпром» было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. 24 марта 2026 года о намерении подать заявление с требованием банкротства комбината сообщила логистическая компания ООО «Кэпитал-Авто». 27 апреля об аналогичном намерении объявило ООО «ГЭТ», долг «Соликамскбумпрома» перед компанией превышает 80 млн руб. На предприятии ранее говорили, что намерены стабилизировать его финансовое состояние.