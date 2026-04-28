Пермский производитель представил современные решения для зимнего и межсезонного содержания городов на выставке «ЖКХ России» в Санкт-Петербурге

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – представил полноформатную розничную линейку реагентов в рамках XXII Международной выставки «ЖКХ России». Форум прошел в Санкт-Петербурге и объединил более 8 тыс. делегатов и специалистов из 11 стран, став ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли жилищно-коммунального хозяйства и обмена передовыми практиками.

В рамках форума также состоялся круглый стол «Города и дороги: инновации в содержании и в комплексной уборке транспортной инфраструктуры», организованный Национальной ассоциацией зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта. В нем принял участие советник генерального директора УЗПМ Евгений Немировский, который рассказал об основных вызовах в отрасли зимнего и межсезонного содержания объектов городской инфраструктуры и актуальных решениях.

Как отметил Евгений Немировский, сегодня, в условиях меняющегося климата, перед эксплуатирующими организациями стоят три ключевые задачи: обеспечение эффективного содержания объектов при переменных температурных режимах, поддержание безопасности пешеходных зон и обслуживание сложной инженерной инфраструктуры. Решения УЗПМ учитывают все эти вызовы и ориентированы на эффективную работу в различных условиях. Продукция предназначена для зимнего и межсезонного содержания городских дорог и тротуаров, аэропортов, мостов и других объектов инфраструктуры. Компания почти 20 лет разрабатывает и производит противогололедные материалы, располагает современным производственным комплексом, лабораторной базой и многоступенчатой системой экологической защиты и контроля.

«Зимнее содержание всегда индивидуально. Мы разрабатываем реагенты на основе анализа метеоданных и особенностей инфраструктуры каждого конкретного города. Линейка «Бионорд» предусматривает решения на любые сценарии зимней погоды: для автомобильных дорог, инженерных сооружений и пешеходных зон», – отметил советник генерального директора УЗПМ.

Реагенты «Бионорд» полностью соответствуют требованиям ГОСТ. Их коррозионная активность составляет 0,4, что значительно ниже по сравнению с материалами предыдущего поколения – солью, у которой этот показатель достигает 1,1. Продукция прошла государственную экологическую экспертизу и имеет полный пакет разрешительной документации.

Важным преимуществом является растворимость реагентов. В отличие от пескосоляных смесей, которые не растворяются и являются причиной дополнительной грязевой каши на дороге, а также запыленности воздуха, «Бионорд» растворяется без остатка, не загрязняет окружающую среду и не забивает системы ливневой канализации.

Применение современных реагентов вызывает положительные отклики со стороны населения. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения «НПЦ экстренной медицинской помощи», рост удовлетворенности жителей качеством зимнего содержания за четыре сезона применения инновационных средств для борьбы со льдом увеличился в шесть раз.

За время работы Форума стенд Уральского завода противогололедных материалов посетили несколько тысяч человек. Среди них – делегация представителей органов власти Санкт-Петербурга, проявившая особый интерес к новому формату реагента – жидкому «Бионорду». Продукт сохраняет ключевые преимущества линейки: в состав включены биофильные и антикоррозионные добавки, исключающие агрессивное воздействие на объекты городской инфраструктуры, металлические конструкции и почву. Жидкий формат гарантирует равномерное распределение по обрабатываемой поверхности и заметно повышает экономичность – расход у него до полутора-двух раз ниже, чем у соли. Для такого города, как Санкт-Петербург – с уникальным культурным наследием и памятниками, – это решение выглядит особенно привлекательным: эффективность в борьбе с наледью сочетается с бережным отношением к архитектуре. Представители УЗПМ выразили готовность предоставить всю необходимую дополнительную информацию и, в случае запроса, обеспечить поставки жидкого «Бионорда» в город.

«Устаревшие методы, такие как пескосоляные смеси и галит, уже не отвечают требованиям современного мегаполиса. Они не только не решают проблему гололеда при резких перепадах температур, но и наносят ущерб экологии: пескосоляная смесь по весне превращается в пыль, соль пропитывает почву на глубину до полутора метров, что требует в дальнейшем дорогостоящей рекультивации. Кроме того, реагенты предыдущего поколения ускоряют коррозию металлических конструкций и наносят ущерб объектам культурного наследия. В этих условиях применение современных средств для борьбы со льдом становится обязательным условием для эффективного и безопасного зимнего содержания, а правильно подобранные материалы – залогом успеха для чистого, современного мегаполиса с богатым культурным кодом», – пояснил Евгений Немировский.

Сегодня «Бионорд» поставляется более чем в 50 регионов России, включая ключевые инфраструктурные объекты, и входит в перечень «100 лучших товаров России».

ООО «УЗПМ»