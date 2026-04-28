Незаконное оптоволокно может оставить поселок в пригороде Новосибирска без света

За неполные четыре месяца 2026 года специалисты «Россети Новосибирск» выявили незаконные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), самовольно смонтированные провайдерами, более чем на 18 тысячах опор линий электропередачи (ЛЭП). И это не просто сухая статистика: каждый незаконный подвес – реальный риск для надежного электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, а также препятствие нормальной эксплуатации энергообъектов.

В пригороде Новосибирска бригады «Россети Новосибирск» уже не первый раз сталкиваются с тем фактом, что из-за размещения несогласованных линий связи приходится приостанавливать или переносить запланированные работы на электросетях. Очередной инцидент произошел в поселке Приобский.

Прибыв на участок воздушной линии электропередачи для проведения плановых работ, персонал столкнулся с критическим препятствием. Доступ к верхней части конструкции был полностью заблокирован хаотичными нагромождениями оптического кабеля и громоздкими «бухтами» технологического запаса линии связи. Все это телеком-оборудование провайдер разместил на опоре ЛЭП самовольно, без согласования с энергетиками.

В итоге электромонтер на лазах, которые в простонародье называют «когти», не смог подняться на опору ЛЭП. Чтобы продолжить запланированные работы по техническому обслуживанию электросетей, бригаде пришлось вызывать спецтехнику – автогидроподъемник с люлькой.

В этот раз удалось оперативно решить вопрос с привлечением дополнительных сил, и работы, необходимые для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, выполнили с незначительным отклонением от изначальных сроков. Но в летний сезон, когда ремонт и строительство электросетей в разгаре, график работы спецтехники расписан очень плотно. И при обнаружении подобных самовольных подвесов ВОЛС, препятствующих обслуживанию ЛЭП, бригада будет вынуждена возвращаться, а работы – переносить на неопределенный срок.

Еще острее эта проблема в поселке Приобский могла проявиться, если бы персонал «Россети Новосибирск» выехал не на плановые работы, а на устранение аварии. В этой ситуации время – самый важный фактор. И бригада приедет быстро, и электромонтеры обучены оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей. Но они не смогут самостоятельно подобраться к поврежденному проводу ЛЭП из-за тех же незаконных ВОЛС. И все то время, пока спецтехника добирается до места аварии, потребители будут оставаться без электричества, потому что энергетики не смогут приступить к устранению нарушений.

В ответ на сложившуюся ситуацию компания «Россети Новосибирск» принимает решительные меры. Прежде всего энергетики демонтируют самовольно размещенное телеком-оборудование, которое затрудняет работы на электросетях. В таком случае ответственность за прекращение услуг связи перед конечными потребителями полностью ложится на недобросовестных провайдеров.

С теми телеком-операторами, кто готов легализовать незаконно размещенные ВОЛС и привести их в соответствие техническим требованиям для совместных подвесов с учетом всех норм и правил, сетевая организация ведет конструктивный диалог. Для этого нужно лишь направить электронное письмо на адрес info@eseti.ru с соответствующей заявкой.

В «Россети Новосибирск» подчеркивают, что легальное взаимодействие между энергетиками и операторами связи выгодно всем. Это гарантирует безопасность энергосистемы, обеспечивает качественное предоставление услуг связи и упрощает обслуживание инфраструктуры. В конечном итоге выиграют все стороны и особенно потребители, которые получат и жизненно необходимое надежное электроснабжение, и устойчивую связь.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»