Япония готовится к отражению кибератак со стороны ИИ типа Mythos

Власти Японии обнаружили пробелы в законодательстве, которые препятствуют оперативной работе по отражению и ликвидации последствий возможных кибератак со стороны модели искусственного интеллекта (ИИ) типа Mythos. Министр связи Есимаса Хаяси заявил, что противодействие сложным атакам является «неотложным вопросом», пишет издание The Asahi Shimbun.

В мае 2025 года правительство приняло закон, направленный на предотвращение кибератак и усиление защиты от атак на инфраструктуру. Однако в нем не предусмотрены возможные уязвимости при атаках с использованием такого продвинутого искусственного интеллекта, как Mythos. Если основные объекты инфраструктуры, такие как электростанции, телекоммуникационные сети, железные дороги или аэропорты, будут атакованы, это окажет «серьезное воздействие» на экономическую деятельность и повседневную жизнь, отмечает газета.

Правящая Либерально-демократическая партия призвала правительственные учреждения создать более прочные защитные структуры. Усилия по созданию таких систем в настоящее время предпринимаются быстрыми темпами. 20 апреля состоялось экстренное партийное совещание с приглашением представителей разработчика ИИ Anthropic. Как сообщается, компания выразила готовность помочь Японии в решении проблем.

Эрнест Филипповский