Суд Тайваня вынес приговоры по делу о выдаче Tokyo Electron наработок TSMC

Тайваньский суд по интеллектуальной собственности и коммерческим спорам признал бывшего инженера Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Чэнь Лимина виновным в нарушении Закона о национальной безопасности, а также в выдаче «основных национальных технологий Тайваня». Он приговорен к 10 годам лишения свободы, пишет во вторник издание Taipei Times.

TSMC сообщила властям о хищении коммерческой секретной информации 8 июля прошлого года после выявления нарушений в ходе внутреннего расследования. В ходе расследования выявлено, что облачное хранилище Tokyo Electron Taiwan по-прежнему хранило эту информацию, включая технологии производства чипов с 14-нанометровым узлом, а также связанное с ними оборудование и химические процессы.

Суд установил, что Чэнь Лимин перешел работать из отдела разработки продуктов на производстве микросхем TSMC в маркетинговое подразделение Tokyo Electron на Тайване. В 2023—2025 годах фигурант неоднократно запрашивал конфиденциальную техническую информацию у своих бывших коллег, которые по-прежнему работали в TSMC. Информация, включая секретную, связанную с оборудованием для травления при производстве 2 нм чипов, была ему передана и воспроизведена. Сведения позволили бы Tokyo Electron, крупнейшему японскому производителю полупроводникового оборудования и основному поставщику продукции TSMC в Японию, улучшить производительность своего оборудования.

Передававшие данные инженеры TSMC Ву Пиньчун и Ко Ипинь приговорены к трем и двум годам тюрьмы соответственно. Их коллега Чэнь Вэйчи получил шесть лет. Еще одна подельница, обвиняемая в уничтожении улик, сотрудница тайваньского подразделения Tokyo Electron Лу Иин осуждена на 10 месяцев условно и оштрафована на 1 миллион новых тайваньских долларов (около $31,8 тыс.).

Помимо этого, Tokyo Electron Taiwan оштрафована на 150 млн местных долларов, из которых 100 млн — в пользу TSMC.

