Ветроэнергетические компании после сделки с Трампом проинвестировали нефтепроекты

По соглашению с администрацией президента США Дональда Трампа два разработчика ветроэнергетики Bluepoint Wind и Golden State Wind сменят инвестиционное направление и направят средства на проекты по добыче ископаемого топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Департамент внутренних дел США.

Эти сделки знаменуют собой последний шаг администрации в стремлении загнать в тупик зарождающуюся офшорную ветроэнергетику США, против которой выступает Дональд Трамп. По условиям сделки оба разработчика возобновляемых источников энергии (ВИЭ) разорвут свои дополнительные договоры аренды ветряных электростанций с федеральными властями и получат компенсацию за понесенные расходы, пишет агентство.

Bluepoint Wind обязалась инвестировать $765 млн в неназванное производство СПГ в США. Сумма эквивалентна стоимости арендного договора. Golden State Wind, которая начинала проект строительства плавучей морской ветряной установки, согласилась расторгнуть договор аренды в калифорнийском Морро-Бей. Компания получит право на возмещение около $120 млн в виде комиссионных после инвестирования равной суммы в нефтегазовые активы США, энергетическую инфраструктуру или проекты СПГ на побережье Мексиканского залива.

В марте администрация президента США заключила аналогичную сделку с Total Energies. Компания была освобождена от договоров аренды морских ветряных электростанций на $1 млрд.

Эрнест Филипповский