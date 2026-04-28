При крушении самолета в Южном Судане погибли 14 человек
Самолет авиакомпании CityLink Aviation разбился вблизи столицы Южного Судана Джубы. Все 14 человек, которые находились на борту, погибли, передает Reuters.
Фото: Samir Bol / Reuters
По данным управления гражданской авиации, судно Cessna 208 Caravan потеряло связь во время перелета из города Йеи в международный аэропорт Джубы. По предварительным данным, самолет потерпел крушение из-за плохой видимости.
Самолет вылетел в 09:15 и потерял связь в 09:43. На борту находились пилот и 13 пассажиров. Среди них двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.