Грузовой корабль «Прогресс МС-34» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур 26 апреля в 01:22 мск. Корабль вышел на орбиту через 9 минут после начала миссии.

В рамках 95-й миссии снабжения «Прогресс» доставил на станцию около 2,5 тонны грузов. Помимо стандартных запасов топлива (700 кг), воды (420 кг) и кислорода (50 кг) на борту находится более 1,3 т оборудования для экипажа МКС-74, включая новейший скафандр «Орлан-МКС» №8. Корабль также доставил оборудование и расходные материалы для научных экспериментов.