Путин поручил ЦБ дифференцировать требования к free-float по капиталу

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по дифференциации требований к минимальному free-float в зависимости от капитала эмитента. Поручение дано правительству и Центробанку по итогам съезда РСПП, срок исполнения установлен до 1 августа.

Как указано на сайте Кремля, инициатива предлагает менять правила допуска к торгам на бирже в зависимости от того, насколько крупным является бизнес.

Для крупных компаний порог доли акций в свободном обращении может быть снижен, писал РБК со ссылкой на заместителя главы департамента корпоративных отношений Банка России Сергея Моисеева. Для менее крупных эмитентов требования, напротив, могут быть сохранены или повышены, говорила глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева в мае 2025 года.

Кроме того, президент поручил кабмину, ЦБ и Генпрокуратуре разработать механизм защиты прав миноритарных акционеров. Ответственными за выполнение назначены Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина и Александр Гуцан.

С 1 ноября прошлого года минимальный порог free-float для второго уровня листинга снижен с 10% до 1%. Эта мера призвана стимулировать выход новых игроков на рынок и упростить получение публичного статуса.