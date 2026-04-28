Продажи с новой линии полистирола на НКНХ могут принести 280 млрд рублей за 6 лет

ПАО «Нижнекамскнефтехим» может получить выручку в размере 280 млрд рублей от реализации продукции новой установки полистирола за первые шесть лет ее работы. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ о расширении особой экономической зоны «Алабуга».

Согласно документу, первый доход от строительства установки, расположенной на заводе НКНХ, поступит в 2029 году.

Строительство установок этилбензола, стирола и полистирола на НКНХ началось в мае 2024 года. Мощность нового производства составит 350 тыс. тонн этилбензола, 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола в год. Пуск намечен на 2028 год. Ожидается, что ввод проекта значительно повысит самообеспеченность российского рынка полимеров.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших производителей в нефтехимической отрасли России и Европы. Предприятие основано в Нижнекамске в 1967 году и входит в группу «СИБУР Холдинг». Всего предприятие выпускает более 120 видов продукции.

Влас Северин