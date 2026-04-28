Эстония запретит россиянам и белорусам без ПМЖ покупать недвижимость

Россиянам и белорусам, не имеющим статуса постоянного жителя Эстонии, с 2027 года будет запрещено приобретать недвижимость в стране.

Как сообщает ERR, в МВД Эстонии меру объяснили защитой нацбезопасности — по мнению ведомства, поправки в закон помогут пресечь разведку и влияние со стороны «враждебных государств».

Новые правила затронут граждан РФ и Беларуси с временным видом на жительство (ВНЖ) или без него, а также юридические лица, бенефициарами которых они являются. При этом закон не коснется уже имеющейся собственности и не распространится на лиц с долгосрочным ВНЖ.

В МВД Эстонии подчеркнули, что проект соответствует конституции и нормам Евросоюза, так как ограничения продиктованы вопросами общественного порядка. Исключения из правил возможны лишь по гуманитарным соображениям или по решению правительства.

По оценкам властей, запрет затронет около 600 сделок в год и не окажет серьезного влияния на рынок недвижимости. Всего в Эстонии около 37 тыс. собственников жилья с российским гражданством.