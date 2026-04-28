В Белгородской области при ударе БПЛА погиб мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе БПЛА в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа погиб мужчина.

«Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте»,— уточнил глава региона.

В хуторе Красиво Борисовского округа из-за удара беспилотника по автомобилю ранен мужчина. Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.

Минобороны России заявляло, что с 10:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 30 беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, а также Белгородской и Курской областями. Точное число уничтоженных БПЛА над каждым из регионов ведомство не раскрыло.