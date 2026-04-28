Над Севастополем сбиты 14 беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили над городом 14 беспилотников. Пострадавших нет.

Как уточнил губернатор, в одном из частных домов около поселка Учкуевка выбито окно. В районе Любимовки поврежден автомобиль. Обломки БПЛА также упали на дороги в нескольких местах.

Минобороны России заявляло, что с 10:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 30 беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, а также Белгородской и Курской областями. Точное число уничтоженных БПЛА над каждым из регионов ведомство не раскрыло.