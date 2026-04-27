«Акрон» победил «Балтику» в матче РПЛ

В понедельник, 27 апреля, в матче 27-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» на выезде сыграли с калининградской «Балтикой». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

В составе «Акрона» мяч забил Жилсон Беншимол. Нападающий отличился в шестой раз в текущем сезоне РПЛ.

Футболисты «Акрона» с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 46 баллами располагается на пятой позиции.

