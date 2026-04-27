Поддержка без обязательств

Комитет по бюджету заксобрания Нижегородской области рассмотрел очередные поправки к областному бюджету, его доходы и расходы увеличиваются на сравнительно небольшую сумму в 237,5 млн руб. Больше всех споров вызвала поправка на 20,7 млн руб. о финансировании за счет бюджета обучения одаренных студентов по партнерским программам IT-кампуса «Неймарк». Председатель комитета Александр Шаронов выяснил, что у этих студентов нет обязательств после выпуска работать в регионе, и предложил финансовое бремя взять на себя частным IT-кампаниям. Большинство коллег с ним не согласились. При этом комитет отклонил идею КПРФ предложить правительству РФ повысить студентам стипендии до 80% от минимального размера отплаты труда (МРОТ). С подробностями с заседания комитета — Роман Кряжев.

Глава бюджетного комитета Александр Шаронов считает, что талантливых айтишников финансово должны поддерживать работодатели, а не власти

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава бюджетного комитета Александр Шаронов считает, что талантливых айтишников финансово должны поддерживать работодатели, а не власти

Депутаты бюджетного комитета нижегородского заксобрания утвердили апрельские изменения в областном бюджете на 2026 год. Они сравнительно небольшие: доходы и расходы предлагается увеличить на 237,5 млн руб. Дополнительные средства в основном будут направлены в округа Нижегородской области на проекты по строительству, модернизации и капремонту объектов коммунальной инфраструктуры. С учетом поправок доходы годового областного бюджета составят 336,7 млрд руб., расходы — 379,2 млрд, дефицит не изменится, он спланирован в объеме 33,5 млрд.

Самый оживленный спор возник вокруг поправки депутата Игоря Норенкова, предложившего увеличить на 20,7 млн руб. расходы министерства науки и высшего образования Нижегородской области.

На эти средства компенсируются затраты на обучение студентов приема 2025–2026 учебного года по сетевым программам университета «Неймарк». Строящийся межвузовский IT-кампус «Неймарк» образовательную лицензию получил только в конце 2025 года. Пока его студенты учатся в нижегородских вузах-партнерах: ННГУ, филиале ВШЭ, строительном и политехническом университетах. Как пояснила заместитель министра Любовь Широкова, бюджет потратился, чтобы удержать в «Неймарке» и регионе талантливых студентов, обучающихся по приоритетным IT-специальностям. Из более чем сотни претендентов отобрали по конкурсу 35 студентов с высокими баллами, иначе они могли уехать учиться в столицу. «Мы могли их безвозвратно потерять», — заметила замминистра.

«Они уже поступили (на внебюджетные места.—„Ъ“) в наши вузы. Зачем Нижегородской области надо компенсировать это обучение из бюджета? Что нам это даст?» — спросил председатель комитета Александр Шаронов, предварительно выяснив, что работать в регионе этих талантливых студентов никто потом не обяжет, так как это не целевой набор.

«Почему вы считаете, что эти ребята-айтишники у нас останутся? Они в принципе самые мобильные в мире. Никто не даст гарантий того, что они потом не уедут не только в столицу нашей родины, но и в столицу какой-нибудь другой родины»,— добавил депутат Шаронов.

Кроме того, он выразил недовольство тем, что решение о финансировании сетевых программ «Неймарка» было принято летом прошлого года, а в комитет бюджетная поправка поступила только сейчас перед апрельским заседанием.

Председатель комитета спросил, прорабатывало ли миннауки обучение 35 талантливых ребят за счет будущих работодателей — IT-компаний, которые должны быть в них заинтересованы. Однако другие депутаты, в том числе инициатор поправки Игорь Норенков, поддержали министерство. Большинство членов комитета не согласились с предложением Александра Шаронова отложить вопрос на май и разобраться в целесообразности господдержки студентов в вузах-партнерах «Неймарка».

На этом же заседании депутаты рассмотрели предложение фракции КПРФ обратиться к председателю правительства России Михаилу Мишустину за поддержкой студенчества в целом.

Лидер фракции Роман Кабешев вспомнил, что «советские стипендии» по покупательной способности были гораздо существеннее современных. Коммунисты предложили поставить перед правительством РФ вопрос о повышении студентам вузов стипендии до 80%, а учащимся техникумов и колледжей — до 70% от МРОТ.

Также в проекте обращения к премьер-министру предлагалось рассмотреть возможность предоставлять иногородним студентам места в общежитиях по договорам соцнайма или частично компенсировать им аренду жилья на период обучения. Предложение коммунистов их коллеги по парламенту не поддержали. Представители регионального правительства напомнили, что российские власти в 2023 году уже отказались приравнивать стипендии к МРОТ, потому что оплата труда не относится к мотивационной оплате за успехи в учебе.

Александр Шаронов также предложил нижегородскому минобразования к пленарному заседанию 30 апреля подробнее разъяснить, за счет чего сложилась экономия в 300 млн руб. на реализации концессионных соглашений по строительству 13 школ, которые практически уже построены и сданы. При этом комитет рекомендовал заксобранию 30 мая принять все предложенные поправки к бюджету.