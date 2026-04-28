Отельеры разглядели полуостров

Крупный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group планирует в 2030 году открыть в Крыму 14 отелей на 17,4 тыс. номеров. Четырьмя объектами сеть будет управлять сама, а десять объектов должны заработать по франшизе. Открытие планируют и другие крупные игроки. Ранее федеральные отельеры смотрели на Крым скептически: к качественному относится лишь 10% фонда полуострова. Но сейчас возможности для развития операторов ограничены и ситуация начала меняться.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Cosmos Hotel Group (CHG) до 2030 года откроет в Крыму 17,4 тыс. гостиничных номеров и апартаментов под собственными брендами, рассказали “Ъ” в самой компании. Речь идет о четырех объектах на 1,7 тыс. номеров в прямом управлении. Остальные десять будут работать по франшизе. Все соглашения подписаны за последние четыре месяца в рамках работы по масштабированию бизнеса в регионе, уточнили в CHG. Покупать или строить собственные модели в Крыму компания не планирует.

CHG контролируется структурами АФК «Система». Это один из крупнейших российских гостиничных операторов, созданный в 2018 году. Компания управляет 46 отелями в 28 городах России, их общий фонд — более 11 тыс. номеров. Выручка CHG в 2025 году составила 20,9 млрд руб., увеличившись год к году на 20%. Средняя загрузка сети прибавила два процентных пункта, до 67,4%. Доходность на номер (RevPAR) увеличилась на 11%, до 4,8 тыс. руб. в сутки.

В Крыму CHG до сих пор представлен не был. Строительством объектов на полуострове под брендами CH займутся местные девелоперы — ГК «ИнтерСтрой», ГК «Квартал», ГК «Севастопольстрой». Объекты под собственным управлением CHG откроются в Евпатории (156 номеров и 28 апартаментов), Ялте (два отеля более чем на 600 и 150 номеров) и Севастополе (728 номеров). Объекты по франшизе также будут в Саках, Новофедоровке, Алуште и Судаке.

Президент CHG Александр Биба называет Крым одним из наиболее востребованных туристических направлений, которое имеет потенциал для круглогодичного отдыха.

Согласно министерству курортов и туризма Крыма, в прошлом году регион посетили 6,9 млн туристов, год к году показатель вырос на 15%. Но речь скорее о восстановлении после спада: поток все еще заметно отстает от 2021 года, когда с полуостровом действовало полноценное авиасообщение.

Крупные операторы традиционно относились к работе в Крыму скептически. Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что в общей сложности на полуострове 2,8 тыс. классифицированных средств размещения на 50 тыс. номеров. Но только 5,3 тыс. из них эксперт относит к качественному. Старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Ирина Акутова отмечает, что 70% номерного фонда в регионе — низкой категории, в большинстве случаев это небольшие отели до 50 номеров. В Крыму, по ее словам, только один федеральный сетевой оператор — Marins Hotels, управляющий «Ялтой Интурист».

Сейчас ситуация меняется. В Azimut Hotels говорят, что компания также рассматривает перспективные проекты под управление в Крыму. Сооснователь Zont Hotel Group Александр Гендельсман поясняет, что к 2030 году рассчитывает открыть в Крыму два-три объекта, сейчас ведутся переговоры. «В случае открытия аэропорта можно ожидать заметный рост спроса со стороны туристов»,— считает он.

Руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин считает текущий момент для выхода гостиничных операторов в Крым благоприятным: в материковой России осталось не очень много очевидных и неосвоенных локаций.

Ирина Акутова говорит, что качественные средства размещения в Крыму демонстрируют и уровень цен, сопоставимый с ценами Сочи. Одновременно, по ее словам, риски работы здесь сохраняются для гостиничных сетей и аффилированных с ними лиц при наличии зарубежных активов.

Евгений Саурин, впрочем, базовыми вызовами для всех отельеров считает общее охлаждение потребительской активности, растущую стоимость строительства и эксплуатации объектов, дефицит персонала. Отдельно для Крыма, по его словам, сохраняются логистические сложности при строительстве новых объектов и высокая сезонность спроса. Здесь эта проблема острее, чем в Сочи, где в зимний период точкой притяжения выступает отдых в горах, поясняет госпожа Акутова. Поэтому с точки зрения загрузки объектов для Крыма, по ее мнению, достижимы скорее показатели Анапы и Геленджика — 55–60%.

Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers в Санкт-Петербурге Игорь Кокорев считает, что интерес гостиничных сетей к Крыму будет увеличиваться по мере развития инфраструктуры. Рынки с ограниченным качественным предложением традиционно обладают наибольшим потенциалом роста при профессиональном управлении, считает он.

Александра Мерцалова