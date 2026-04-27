Умер сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей

Американский сценарист комиксов Marvel и DC, один из создателей антигероя Карателя из вселенной Marvel Джерри Конвей умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Marvel.

«От Человека-паука до Мстителей, от Железного человека до Капитана Марвел, Джерри Конвей мастерски писал сценарии практически для каждого персонажа во вселенной Marvel»,— сказал главный редактор Marvel Comics Си-Би Себульски. «Он восхищал нас новыми персонажами, такими как Каратель, и разбивал нам сердца эмоциональными историями... Наследие Джерри Конвея оказало неоспоримое и неизгладимое влияние на истории о супергероях, которые мы знаем и любим»,— добавил он.

Джерри Конвей родился в Нью-Йорке 10 сентября 1952 года. Он был поклонником комиксов с детства. В 16 лет он начал сам писать рассказы для комиксов и дебютировал с короткими историями для крупных издательств.

За время сотрудничества с Marvel Джерри Конвей писал сценарии практически для всех основных серий, включая «Фантастическую четверку», «Тора», «Мстителей» и «Защитников». В DC Comics господин Конвей стал соавтором ряда супергероев, а также писал сценарии о «Лиге справедливости». Кроме того, он был автором сценария для кроссовера DC и Marvel «Супермен против Удивительного Человека-паука», выпущенного в 1976 году.