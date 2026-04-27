Невинномысск в 2025 году привлек 31,56 млрд рублей внебюджетных инвестиций

В 2025 году Невинномысск привлек 31,56 млрд руб. внебюджетных инвестиций при плановом показателе, установленном краевым правительством, 29,28 млрд руб. Фактическое исполнение на 7,78% превысило установленный план, сообщил в интервью «Ъ-Кавказ» глава города Михаил Миненков.

По его словам, в настоящее время в городе строят логистические центры двух крупнейших маркетплейсов страны суммарно на 8,78 млрд руб. и более 6 тыс. рабочих мест. Также в Невинномысске расположились 12 проектов РИП (Региональный инвестиционный проект) и 53 резидента ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития, статус присвоен в 2017 году). За все время сумма освоенных инвестиций в региональных инвестпроектах составила 9,7 млрд руб., по ТОСЭР — более 25,2 млрд руб.

«Несмотря на негласный статус промышленной столицы, в Невинномысске реализуются проекты в других отраслях. Так, например, здесь строятся первый в России тепличный комплекс по выращиванию бананов, завод по производству средств защиты растений, инфраструктура экопромышленного парка для обращения с вторичным сырьем. В городе находится один из прорывных проектов Ставрополья — торгово-логистический хаб, включающий около десяти производителей»,— рассказал господин Миненков.

Он также отметил, что наиболее крупными инвесторами в городе являются АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал «Невинномысская ГРЭС», ПАО «ЭЛ5-Энерго», а также резиденты РИП и ТОСЭР. Что касается наиболее значимых проектов, то, по словам мэра, в прошлом году был реализован и начата оперативная деятельность на станции грузового технического обслуживания ООО «Топдизель Сервис» с общим объемом инвестиций 47,1 млн руб. Кроме того, на территории Невинномысска ООО «НПП НефтеХимПром» был реализован инвестпроект по строительству завода по производству НТФ. В проект было вложено 295 млн руб. инвестиций, было создано 39 рабочих мест.

В настоящее время продолжается строительство тепличного комплекса для выращивания бананов на закрытом грунте. Проект реализует ООО «ПлодоВитта». Общий объем инвестиций — 2,5 млрд руб. ООО «Экологический цифровой оператор» реализует инфраструктуру экопромышленного парка для обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем с общим объемом инвестиций 929,9 млн руб. Компания «Землякофф Фитоформация» вкладывает 605,83 млн руб. в строительство завода по производству средств защиты растений. Кроме того, на территории города ведется строительство завода по производству газосиликатного блока. Инвестором выступает ООО «Невинномысский ГазоСиликатныйБлок». Общий объем инвестиций — 529,17 млн руб., будет создано 35 рабочих мест. Еще 25 рабочих мест появится по факту реализации инвестиционного проекта «Организация производства по переработке вторичного алюминия на территории Ставропольского края». Инвестор — ООО «Алюсед» — вкладывает в проект 223,33 млн руб.

Михеенко Дмитрий