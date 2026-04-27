Shell объявила о крупнейшей сделке за последние десять лет

Британская корпорация Shell объявила о покупке канадской компании ARC Resources, занятой добычей нефти и природного газа. Сделка, которая будет оплачена в основном акциями, с учетом принятых долговых обязательств оценивается в $16,4 млрд, пишет Reuters. Это крупнейшее приобретение Shell со времен покупки газового гиганта BG в 2015 году.

Приобретение ARC увеличит добычу Shell с 2,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки на 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Эксперты и аналитики самой Shell в последнее время подчеркивали, что компании необходимо найти новые активы из-за истощения имеющихся месторождений.

Shell заявила, что в результате покупки ARC, у которой 60% операций приходится на добычу природного газа и 40% — нефти, британская корпорация расширит свое присутствие в Канаде и укрепит ресурсную базу «на несколько десятилетий вперед». Ряд предприятий ARC уже работает вблизи существующих канадских месторождений Shell. Они обеспечивают газом завод LNG Canada, в котором Shell владеет 40% акций. СПГ с этого предприятия идет в основном азиатским покупателям.

Если акционеры обеих компаний, а также регуляторы в Северной Америке и Европе одобрят сделку, она будет завершена уже во второй половине текущего года.

Екатерина Наумова