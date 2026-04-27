В Северной Осетии на соцконтракты направлено 70 млн рублей

В первом квартале 2026 года в Северной Осетии на заключение социальных контрактов направлено более 70 млн руб. Всего на эти цели в этом году региону выделено более 385 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Глава региона отметил, что соцконтракты позволяют жителям Северной Осетии открыть собственное дело или развить уже действующий бизнес. Финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.

Кроме этого, в рамках соцконтракта жители региона могут рассчитывать на помощь в поиске работы и ведении личного подсобного хозяйства.

Наталья Белоштейн