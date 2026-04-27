В Северной Осетии на соцконтракты направлено 70 млн рублей

В первом квартале 2026 года в Северной Осетии на заключение социальных контрактов направлено более 70 млн руб. Всего на эти цели в этом году региону выделено более 385 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что соцконтракты позволяют жителям Северной Осетии открыть собственное дело или развить уже действующий бизнес. Финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.

Кроме этого, в рамках соцконтракта жители региона могут рассчитывать на помощь в поиске работы и ведении личного подсобного хозяйства.

Наталья Белоштейн

