Традиционно по понедельникам мы выясняем, что происходит на глобальном и российском рынках, какие тренды складываются. И сегодня речь пойдет о российских активах. Сейчас у нас постзаседательный период после решения Банка России: многие осмысливают, что произошло на заседании 24 апреля, и какие тенденции формируются для инвесторов. Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Складывается такое ощущение, что для российских инвесторов сформировалась довольно беспросветная ситуация. Была надежда, что Центральный банк продолжит цикл активного снижения ключевой ставки, однако этого не произошло. На этом фоне снизились и акции, и облигации. И, пожалуй, главный вопрос, который сейчас стоит перед инвесторами: что делать дальше?

Эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов: Я не думаю, что инвесторам стоит сильно унывать. У них сохраняется возможность зарабатывать на долговых инструментах за счет высоких процентных ставок, которые сейчас существенно превышают инфляцию. Поэтому доходность по облигациям остается привлекательной, даже если с ростом тела бумаг можно подождать. Ключевой фактор для рынка акций — мирные переговоры. Если прогресса не будет, причин для устойчивого роста я не вижу: ключевая ставка здесь вторична. Дополнительно давят риски роста налоговой нагрузки, высокие бюджетные расходы и крепкий рубль, который ухудшает доходы экспортеров и бюджета. Более важен момент перехода от снижения на 50 базисных пунктов к 25. Это может означать приближение к нейтральной ставке. Пауза сама по себе не критична для облигаций с высокой дюрацией, но замедление цикла будет важным сигналом. Если смотреть прогноз ЦБ на 2027 год (8–10%), я, честно говоря, в это не верю. Пока это не выглядит как фактор резкого давления. Нефть высоко, есть валютный навес, а меры направлены скорее на сдерживание укрепления рубля, которое бьет по бюджету и экспортерам. В мае резких движений по рублю я не ожидаю.

