Ноль пишем, бизнес в уме

Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, когда компанию можно признать отсутствующим должником, чтобы обанкротить по упрощенной процедуре. Дело о несостоятельности ООО «Альфа-Тех» инициировала налоговая служба, ссылаясь на наличие у компании 22 млн руб. долга, отсутствие активов и прекращение деятельности. Арбитражные суды согласились ввести упрощенную процедуру банкротства. Но представители предприятия заявляют, что сдают налоговую отчетность, оплачивают коммунальные услуги и погашают задолженность, а руководитель компании активно участвует в судебных заседаниях, поэтому банкротить ее в упрощенном порядке нельзя.

В августе 2023 года налоговики подали в арбитражный суд республики Татарстан заявление о признании ООО «Альфа-Тех» банкротом как отсутствующего должника. Ведомство заявило, что долг компании перед бюджетом составляет 22,3 млн руб. (из них 2,1 млн руб. недоимки, остальное пени и штрафы), операции по счетам практически не проводились. Кроме того, по базе ФНС у должника «отсутствует имущество и денежные средства» для полноценной процедуры банкротства, баланс активов за 2022 год составлял 6 тыс. руб., а декларация по налогу на прибыль за шесть месяцев 2023 года была нулевой.

Согласно статьям 227 и 230 закона о банкротстве, упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника предусмотрена для случаев, когда компания фактически прекратила деятельность, или ее руководитель отсутствует, или его местонахождение установить невозможно. Заявление о признании несостоятельным такого юрлица может подать ФНС или другой кредитор с любым размером долга. Также обанкротить предприятие как отсутствующего должника можно, если его имущество не позволяет покрыть судебные расходы по делу о банкротстве или в течение последнего года по ее банковским счетам не проводились операции, а также по иным признакам прекращения предпринимательской деятельности.

В феврале 2025 года арбитражный суд согласился с доводами налоговиков и признал компанию банкротом, указав, что для применения упрощенной процедуры достаточно лишь одного из признаков отсутствующего должника. Организация заявляла, что в ее штате есть один сотрудник и она ведет деятельность. В подтверждение этого должник представил договор аренды нежилого помещения. Кроме того, представители юрлица ссылались на идущие судебные тяжбы об отмене продажи компанией транспортных средств.

Однако первая инстанция отклонила эти доводы, отметив, что договор аренды заключен после подачи заявления о банкротстве, а доказательств наличия взаимоотношений между сторонами до этого нет. Споры вокруг транспортных средств, в свою очередь, не доказывают фактического наличия имущества у «Альфа-Тех» и погашения задолженности перед ФНС, говорится в судебном решении. Первая инстанция заключила, что ООО отвечает признакам отсутствующего юрлица ввиду прекращения деятельности и отсутствия активов. Это решение устояло в апелляции и окружной кассации.

Жалобу в ВС подали сама компания-должник и ее директор. Заявители ссылаются на то, что организация сдает налоговую отчетность, осуществляет коммунальные и другие платежи, погашает задолженность. К тому же представители должника участвуют в судебных заседаниях и представляют правовую позицию по делу, то есть нельзя говорить об отсутствующем руководителе юрлица. Эти доводы привлекли внимание высшей инстанции, дело передали в экономколлегию ВС. Слушание назначено на 18 мая.

“Ъ” направил запрос в ФНС.

Неочевидный баланс

Признание должника отсутствующим позволяет кредиторам провести его банкротство без лишних затрат, говорит советник практики банкротств и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин. В отличие от обычного банкротства с обязательной стадией наблюдения, которая может затянуться на полгода, процедура отсутствующего должника позволяет сразу открыть конкурсное производство, а это значительно экономит время, уточняет партнер Novator Legal Group Александр Катков. Помимо этого, в обычном банкротстве ФНС должна была бы самостоятельно оплатить расходы по ведению дела, а упрощенная процедура позволяет запустить банкротство при отсутствии первоначального финансирования с условием будущего пополнения конкурсной массы через оспаривание сделок, добавляет руководитель практики банкротства АБ K&P.Group Надежда Емелина. Поэтому у кредитора есть мотивы, чтобы выискивать признаки отсутствия хозяйственной деятельности, так как упрощенное банкротство отвечает его интересам, поясняет старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Полина Визгина.

Компания, которая не желает банкротиться по упрощенной процедуре, должна представить суду убедительные доказательства реального ведения деятельности и наличия активов, отмечает господин Катков: «Если права на имущество не зарегистрированы, в качестве таких доказательств могут выступать договоры аренды, счета на оплату коммунальных услуг, товарные накладные, акты сверки с контрагентами или документы о погашении задолженности».

Ключевой вопрос здесь в стандартах доказывания, подчеркивает партнер Orchards Азат Ахметов. По его словам, бремя доказывания лежит на кредиторе, требующем проведения упрощенной процедуры банкротства. Но тот факт, что вопрос о признании банкротом рассматривался судом в течение полутора лет, сам по себе выглядит парадоксально и ставит под сомнение вывод об отсутствующем должнике, указывает Антон Бусыгин. «Если компания продолжает сдавать отчетность, защищать себя в суде, оплачивать коммунальные услуги, она фактически существует, что исключает возможность применения упрощенной процедуры банкротства»,— считает господин Бусыгин.

Суды, вероятно, ограничились доказательствами кредитора о «пустом балансе», однако формальная пустота не всегда говорит об отсутствии деятельности, подчеркивает госпожа Визгина: «Многие компании в целях экономии сознательно сокращают операционные расходы, ведя деятельность через аутсорсинг, субподряд или агентские схемы, а для таких моделей характерны нерегулярные поступления и отсутствие работников». Надежда Емелина полагает, что упрощенная процедура неприменима в случаях, когда должник начал вести активную хозяйственную деятельность даже после подачи кредитором заявления о несостоятельности, ведь ключевая цель банкротства — восстановить платежеспособность должника. Александр Катков надеется, что ВС поддержит доводы компании, а ссылка кредитора на нулевой баланс больше не будет достаточной для упрощенного банкротства.

Ян Назаренко, Анна Занина