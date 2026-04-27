Более 1,4 тысяч льготников Ставрополья прошли санаторно-курортное лечение

С начала 2026 года более 1,4 тыс. федеральных льготников Ставропольского края прошли санаторно-курортное лечение за счет государства. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Среди получателей — инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации и другие категории граждан.

Кроме самого лечения, льготникам предоставляют бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.

«Жители Ставрополья проходят лечение как в здравницах на территории региона, так и в санаториях Крыма, Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республики»,— отметили в отделении СФР по Ставропольскому краю.

Продолжительность лечения составляет 18 дней. Для детей с инвалидностью — 21 день, а для пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями — от 24 до 42 дней.

