Рост жилищного строительства на Ставрополье стимулируют эскроу-счета

Значительное увеличение активности на рынке недвижимости в Ставропольском крае эксперты связали с переходом строительных компаний на эскроу-счета и развитие инструментов проектного финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году кредитный портфель проектного финансирования в регионе увеличился до 72,8 млрд руб., что на 38,3% больше год к году. Количество подписанных кредитных соглашений выросло до 195 тыс., что на 25,8% превышает показатель 2024 года. Более 80% всех кредитов направлены на проекты в области жилищного строительства.

Доцент кафедры финансов и кредита ИЭиУ университета Марина Бабенко отмечает, что эскроу-механизм стал ключевым фактором стабильного роста кредитования. Средства, размещенные на эскроу-счетах дольщиков, служат индикатором рыночной активности. Для банков такие проекты представляют меньший риск, что позволяет поддерживать кредитование даже при увеличении процентных ставок.

Наталья Белоштейн