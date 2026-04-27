Татарстанца осудили за гибель троих людей при взрыве газа

Суд Елабуги назначил главному инженеру организации наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за самовольное подключение газа, приведшее к гибели троих человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Установлено, что инженер подключил жилой дом к газораспределительной сети, не имея на это законных полномочий. Он нарушил правила подключения газового оборудования, не разработал проектную документацию и не согласовал работы с профильной службой.

В результате 15 марта 2024 года в доме произошел взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар. Погибли хозяин дома и двое малолетних детей. Еще один ребенок получил травмы легкой степени тяжести.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Подсудимый вину не признал.

