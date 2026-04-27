Совет директоров «Европлана» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Европлан» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, свидетельствуют данные на сайте раскрытия информации.

«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2025 году, в размере 4 034 508 000,00... рублей, не распределять»,— сообщили в компании.

Согласно дивидендной политике «Европлана», компания выделяет на эти цели не менее 50% размера чистой прибыли по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала. За девять месяцев 2025 года выплата составила 58 руб. на акцию. Всего «Европлан» направил на дивиденды за этот период 6,96 млрд руб.

«Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает физлицам и организациям услуги по покупке и эксплуатации легкового, грузового, коммерческого транспорта и спецтехники. Ключевой продукт компании — финансовый лизинг. За 2025 год в лизинг передано 30 тыс. авто. По всей России открыто 92 офиса «Европлана».