Клиентов узнают по ИНН

Недавно банки столкнулись с ограничением доступа к базам МВД, через которые проверяется подлинность паспортов клиентов. И это осложнило привычные процедуры идентификации, например, при выдаче кредитов. По словам участников рынка, доступ к этим данным отключили без объяснения причин. Незадолго до этого МВД предложило перевести такие проверки на платную основу — по 50 руб. за запрос. В Ассоциации больших данных предупредили, что это неизбежно отразится на стоимости услуг для клиентов. Против инициативы также выступили Центробанк и Росфинмониторниг.

На этом фоне участники рынка заговорили о поиске альтернативных идентификаторов. И самый очевидный вариант — это ИНН, объясняет глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин:

«Финансовое сообщество продвигает идею не столько замены паспорта на ИНН, сколько использования всех существующих возможностей проверки паспорта – сервисов, которые не совсем для этого изначально были предназначены, но которые тоже позволяют достоверно установить факт действительности паспорта. И как раз одним из наиболее работоспособных сервисов является сервис ФНС. Вы направляете пару "номер паспорта и ИНН", и вам ФНС сообщает: "верно, эта пара валидна". Вы тем самым косвенно подтверждаете не только правильность ИНН, но и правильность паспорта. Конечно, ИНН паспорт не заменит в силу несколько более упрощенной природы, он хороший аутентификатор, но идентификатор, конечно, должен быть в связке».

Собеседники “Ъ FM” считают, что переход к ИНН как базовому идентификатору может повлиять не только на банковский сектор, но и на телеком. Потенциально это может упростить перенос номера между операторами и снизить зависимость от разрозненных баз данных. А в перспективе иностранные туристы получат возможность удаленно оформить eSIM и настроить базовые финансовые сервисы ещё до въезда в страну — если получение ИНН удастся привязать к биометрическим документам. Правда, сначала придется решить несколько вопросов с регулированием, отмечает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Во всех странах мира паспорт является основным документом, по которому вручают сим-карту, если это не легкие тарифные планы, которые, в принципе, выдаются в некоторых странах без паспорта. ИНН — в нашей стране неплохой вариант. У всех граждан, начиная с определенного возраста, есть свой собственный ИНН, здесь, мне кажется, ничего противоречивого нет. Если это будет законодательно закреплено, то да, но надо понимать, что при заключении договора ИНН не вписывался. То есть, по сути, это потребует от операторов каких-то дополнительных действий по включению в свою биллинговую систему информации про ИНН».

При этом значение ИНН и так заметно усиливается. С 2025 года он обязателен при оформлении кредитов, а с июля должен стать ключевым идентификатором в системе быстрых платежей. ЦБ требует привязывать ИНН к счетам клиентов, причем банки могут получать эти данные напрямую через сервисы ФНС.