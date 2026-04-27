Рыбалку запретят на месяц в Астраханской области

Нерестовый запрет вводится в Астраханской области с 16 мая по 20 июня. Он будет действовать повсеместно. Дополнительно до конца 2026 года действует полный запрет на вылов воблы, сообщили в пресс-службе губернатора.

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Ранее глава региона Игорь Бабушкин поручил усилить межведомственный контроль. К рейдам привлекут рыбоохрану из соседних регионов, беспилотники, а также проверят продуктовые рынки на предмет сбыта незаконного улова.

За мелкое нарушение грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб. с конфискацией орудий лова. За массовое истребление рыбы, ловлю на нерестилищах или электротоком — уголовная ответственность: штраф до 500 тыс. руб., исправительные работы до двух лет или лишение свободы на аналогичный срок

Нина Шевченко